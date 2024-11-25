Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 159 đường số 5, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Chăm sóc khách hàng cũ tiềm năng.
Tìm kiếm, khai thác, phát triển khách hàng mới dựa trên nguồn Data có sẵn của công ty.
Tư vấn sản phẩm đến với khách hàng, tiến hành ký kết hợp đồng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, Nữ
Trình độ: Cao đẳng
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, bất động sản,...
Có kỹ năng liên quan đến Sale, tư vấn, chốt Hợp đồng.
Trình độ: Cao đẳng
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, bất động sản,...
Có kỹ năng liên quan đến Sale, tư vấn, chốt Hợp đồng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu + hoa hồng => Thu nhập up to 50 triệu.
Lương tháng 13
Chế độ thưởng
Tăng lương định kỳ hằng năm, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.
Du lịch, team building hàng năm
Đồng phục.
Đào tạo.
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Chế độ khác bao gồm: Sinh nhật nhân viên, kết hôn, sinh con, trung thu, noel...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN
