Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 159 đường số 5, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ tiềm năng.

Tìm kiếm, khai thác, phát triển khách hàng mới dựa trên nguồn Data có sẵn của công ty.

Tư vấn sản phẩm đến với khách hàng, tiến hành ký kết hợp đồng.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Nữ

Trình độ: Cao đẳng

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, bất động sản,...

Có kỹ năng liên quan đến Sale, tư vấn, chốt Hợp đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 10 triệu + hoa hồng => Thu nhập up to 50 triệu.

Lương tháng 13

Chế độ thưởng

Tăng lương định kỳ hằng năm, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Du lịch, team building hàng năm

Đồng phục.

Đào tạo.

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Chế độ khác bao gồm: Sinh nhật nhân viên, kết hôn, sinh con, trung thu, noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN

