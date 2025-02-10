Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- tòa nhà TTC Plaza Đồng Nai, 53
- 55, Đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Tìm kiếm khách hàng
Tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm, hỗ trợ khách hàng chốt giao dịch
Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng tệp khách hàng mới
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ từ 18 – 30 tuổi
Tốt nghiệp THPT trở lên
Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
Có tinh thần trách nhiệm cao
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Đa dạng về sản phẩm
4000 căn hộ tại Biên Hòa
300 sản phẩm sổ sẵn tại Biên Hoà , Vĩnh Cửu, Long Thành
Thu nhập hấp dẫn
Thu nhập: từ 6-15triệu/tháng
Hoa hồng hấp dẫn, tối thiểu 30 TRIỆU/Sản phẩm
Thưởng nóng không giới hạn (Dự án nào cũng có thưởng nóng)
Phúc lợi cao:
Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật, thăm khám sức khỏe định kỳ.
Hỗ trợ marketing tối ưu.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình đào tạo và thăng tiến rõ ràng.
Team Building, Year end party, các sự kiện, lễ thưởng cùng các chế độ phúc lợi khác
Công ty hỗ trợ Data khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
