Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - tòa nhà TTC Plaza Đồng Nai, 53 - 55, Đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tìm kiếm khách hàng

Tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm, hỗ trợ khách hàng chốt giao dịch

Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng tệp khách hàng mới

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 18 – 30 tuổi

Tốt nghiệp THPT trở lên

Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập

Có tinh thần trách nhiệm cao

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Đa dạng về sản phẩm

4000 căn hộ tại Biên Hòa

300 sản phẩm sổ sẵn tại Biên Hoà , Vĩnh Cửu, Long Thành

Thu nhập hấp dẫn

Thu nhập: từ 6-15triệu/tháng

Hoa hồng hấp dẫn, tối thiểu 30 TRIỆU/Sản phẩm

Thưởng nóng không giới hạn (Dự án nào cũng có thưởng nóng)

Phúc lợi cao:

Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật, thăm khám sức khỏe định kỳ.

Hỗ trợ marketing tối ưu.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình đào tạo và thăng tiến rõ ràng.

Team Building, Year end party, các sự kiện, lễ thưởng cùng các chế độ phúc lợi khác

Công ty hỗ trợ Data khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin