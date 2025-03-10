Tuyển Nhân viên kinh doanh Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội làm việc tại Quảng Bình thu nhập 10 - 60 Triệu

Mức lương 10 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Bình: - 29 Trần Quang Khải, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Huyện Quang Bình

+ Duy trì, thực hiện các nhiệm vụ sau bán và tư vấn khách hàng sử dụng thêm dịch vụ/nâng băng thông rộng...

- Tư vấn, Tiếp nhận yêu cầu khách hàng, hỗ trợ xây dựng giải pháp kỹ thuật dựa trên yêu cầu của khách hàng, đề xuất giải pháp thực hiện (Nhiệm vụ Tư vấn giải pháp).

- Triển khai, vận hành, xử lý sự cố, bàn giao nghiệm thu, hướng dẫn đào tạo (Nhiệm vụ CNTT).

- Giới tính: Nam.Tuổi đời từ 22-28 tuổi.

-Sức khỏetốt, ngoại hình ưa nhìn,lý lịch thân nhân rõràng.

-Trình độ:Tốt nghiệp hệ Chính quy loại Khá từ Đại học trở lên (các chuyên ngành: CNTT/ĐTVT)

- Tiếng anh Toeic 550.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Thì Được Hưởng Những Gì

Dẫn đầu thị trường

• Cơ hội được làm việc tại Tập đoàn tiên phong mở đường, kiến tạo tương lai thông minh, gắn kết của Việt Nam.

• Cơ hội được thử sức trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Môi trường năng động sáng tạo

• Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng.

• Được khơi gợi cảm hứng làm việc với văn phòng xanh, không gian mở, hiện đại tiêu chuẩn quốc tế.

Cơ hội thử thách và phát triển

• Áp dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm chuyên môn giải quyết các bài toán hấp dẫn, thử thách tại Viettel.

• Cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực, sản phẩm và quốc gia khác nhau góp phần thay đổi xã hội .

• Viettel cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.

• Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho những người trẻ tuổi.

• Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

• Cơ hội được đào tạo, trao dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế.

Chế ngộ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh

• Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường, phản ánh đúng năng lực thực tế.

• Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày .

• Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị

• Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV và người thân với trang thiết bị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

