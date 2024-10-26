Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, bán hàng và chăm sóc danh sách khách hàng hiện hữu trong khu vực. Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, KPIs tại thị trường được giao. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, phát triển kênh bán hàng. Sản phẩm kinh doanh: Ván gỗ công nghiệp MDF, plywood, ván nhựa, cửa nhựa Composite. Lên kế hoạch bán hàng, phương án triển khai, báo cáo kết quả thực thi Tham gia các chương trình bán hàng, các chương trình triển lãm bán hàng...của công ty. Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự điều phối của Trưởng khu vực

Quản lý, bán hàng và chăm sóc danh sách khách hàng hiện hữu trong khu vực.

Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, KPIs tại thị trường được giao.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, phát triển kênh bán hàng.

Sản phẩm kinh doanh: Ván gỗ công nghiệp MDF, plywood, ván nhựa, cửa nhựa Composite.

Lên kế hoạch bán hàng, phương án triển khai, báo cáo kết quả thực thi

Tham gia các chương trình bán hàng, các chương trình triển lãm bán hàng...của công ty.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự điều phối của Trưởng khu vực

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ. Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Xây dựng, Kiến trúc, ... Ưu tiên các ứng viên đam mê với công việc kinh doanh, độ tuổi từ 21- 35 tuổi Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Có kinh nghiệm hiểu biết về ván, cửa composite, vật liệu gỗ, kiến trúc, xây dựng (là 1 lợi thế). Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng và xử lý vấn đề tốt. Kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể cao. Kỹ năng làm việc độc lập. Nam hoặc nữ ngoại hình ưa nhìn, tác phong nghiêm túc Sinh sống/ làm việc tại khu vực được giao Có thể đi công tác các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Giới tính: Nam/ Nữ.

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Xây dựng, Kiến trúc, ...

Ưu tiên các ứng viên đam mê với công việc kinh doanh, độ tuổi từ 21- 35 tuổi

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có kinh nghiệm hiểu biết về ván, cửa composite, vật liệu gỗ, kiến trúc, xây dựng (là 1 lợi thế).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng và xử lý vấn đề tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể cao.

Kỹ năng làm việc độc lập.

Nam hoặc nữ ngoại hình ưa nhìn, tác phong nghiêm túc

Sinh sống/ làm việc tại khu vực được giao

Có thể đi công tác các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & Phúc lợi: Theo chính sách phúc lợi của công ty. Lương = Lương 8 triệu + thưởng doanh số. Tổng thu nhập không giới hạn theo năng lực. Chính sách thưởng theo thành tích cá nhân. Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động. Thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng 13 hàng năm. Tham gia các hoạt động gắn kết ý nghĩa. Và nhiều phúc lợi khác theo quy định của luật lao động Việt Nam. Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Thu nhập & Phúc lợi: Theo chính sách phúc lợi của công ty.

Lương = Lương 8 triệu + thưởng doanh số.

Tổng thu nhập không giới hạn theo năng lực.

Chính sách thưởng theo thành tích cá nhân.

Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.

Thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng 13 hàng năm.

Tham gia các hoạt động gắn kết ý nghĩa.

Và nhiều phúc lợi khác theo quy định của luật lao động Việt Nam.

Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin