Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG làm việc tại Quảng Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Bình: - ||, Huyện Quang Bình

Nhân viên kinh doanh

- Báo cáo tình hình làm việc, lịch đi siêu thị, số lượng hàng tồn trong ngày với giám sát

- Checkin, checkout, định vị hình ảnh các siêu thị mỗi ngày cho giám sát

- Chăm sóc, sắp xếp, vệ sinh, đảo date, bảng giá,... tại hệ thống siêu thị phụ trách

- Thực hiện các hoạt động liên quan đến hình ảnh quảng cáo của bộ phận yêu cầu

- Kiểm tra và xử lý hàng bị lỗi, cận date để đưa ra hướng xử lý phù hợp

- Theo dõi đơn hàng, ngày giao hàng, hàng về kho siêu thị để sắp xếp trưng bày hàng hóa lên kệ

- Theo dõi, cập nhật và báo cáo với giám sát về sức bán ra các sản phẩm của mình và đối thủ. Luôn cập nhật các chương trình khuyến mãi, MKT của mình và đối thủ

- Đề xuất các phương án phù hợp có thể thực hiện tại siêu thị mình phụ trách với giám sát

- Thực hiện các yêu cầu công việc của cấp quản lý và bộ phận đưa ra

* Làm việc ngoài thị trường khu vực miền trung

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Có 1 năm kinh nghiệm làm việc

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đoàn kết hỗ trợ đồng đội trong công việc

- Chịu khó, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, biết quan sát và nhạy bén

- Có thể đi công tác tỉnh khu vực lân cận, làm việc theo sự bố trí, sắp xếp của công ty

- Yêu thích công việc bán hàng, tư vấn và có tham vọng phát triển bản thân, sự nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch nghỉ mát theo quy định của công ty

- Quà chúc mừng sinh nhật khi tham gia công đoàn

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Được xét lương 1-2 lần trong năm

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG

