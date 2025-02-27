Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - LK06 - Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. - Ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Lô 34 BT2, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội - Toà An Phú Building - LK19A - 19B, Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội - Số 126 Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh, Nghệ An - Số 93, đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm Khách hàng thông qua các kênh mạng xã hội và làm hoạt động tại các khu vực.

Gọi điện và tư vấn sản phẩm giáo dục đến khách hàng (data Trung tâm cấp thêm).

Chịu trách nhiệm và hoàn thành doanh số cá nhân.

Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng phòng Kinh doanh (ECL).

Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho Học sinh.

Hỗ trợ đội ngũ giảng viên để đảm bảo Học sinh nhận được trải nghiệm học tập tốt nhất

Cung cấp và duy trì dịch vụ khách hàng tốt nhất

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Từ 18 tới 30 tuổi.

Có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống là một lợi thế.

Sử dụng thường xuyên mạng xã hội.

Đảm bảo tối thiểu làm 4 tiếng/ngày (16h - 20h)

Ưu tiên laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng KPI + %Hoa hồng + Thưởng kinh doanh theo chế độ của công ty

Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.

Chế độ miễn giảm học phí khóa học Tiếng Anh

Hỗ trợ chứng nhận thực tập cho sinh viên (nếu cần)

Cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển

