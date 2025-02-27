Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
- Hà Nội:
- LK06
- Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
- Ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Lô 34 BT2, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Toà An Phú Building
- LK19A
- 19B, Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội
- Số 126 Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh, Nghệ An
- Số 93, đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Tìm kiếm Khách hàng thông qua các kênh mạng xã hội và làm hoạt động tại các khu vực.
Gọi điện và tư vấn sản phẩm giáo dục đến khách hàng (data Trung tâm cấp thêm).
Chịu trách nhiệm và hoàn thành doanh số cá nhân.
Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng phòng Kinh doanh (ECL).
Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho Học sinh.
Hỗ trợ đội ngũ giảng viên để đảm bảo Học sinh nhận được trải nghiệm học tập tốt nhất
Cung cấp và duy trì dịch vụ khách hàng tốt nhất
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 18 tới 30 tuổi.
Có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống là một lợi thế.
Sử dụng thường xuyên mạng xã hội.
Đảm bảo tối thiểu làm 4 tiếng/ngày (16h - 20h)
Ưu tiên laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.
Chế độ miễn giảm học phí khóa học Tiếng Anh
Hỗ trợ chứng nhận thực tập cho sinh viên (nếu cần)
Cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
