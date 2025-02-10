Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Sohaco Miền Trung làm việc tại Quảng Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sohaco Miền Trung
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Bình: Bảo hiểm y tế & xã hội (sau ký hợp đồng lao động chính thức); Thưởng sinh nhật, lễ, Tết theo chính sách công ty; Du lịch, tham gia các hoạt động, phong trào của Công ty;, Huyện Quang Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Địa bàn: Quảng Bình - Quảng Trị
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 01 ngành hàng Mẹ & Bé
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các ngành Dược, Y tế,...
- Có khả năng làm việc độc lập;
- Có khả năng đàm phán, thương lượng;
- Nhiệt tình, chủ động trong công việc;
- Có tinh thần trách nhiệm cao.
- Khi ứng tuyển vui lòng ghi rõ địa bàn mong muốn làm việc.
Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sohaco Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sohaco Miền Trung
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
