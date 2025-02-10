Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Sohaco Miền Trung làm việc tại Quảng Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Bình: Bảo hiểm y tế & xã hội (sau ký hợp đồng lao động chính thức); Thưởng sinh nhật, lễ, Tết theo chính sách công ty; Du lịch, tham gia các hoạt động, phong trào của Công ty;, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Địa bàn: Quảng Bình - Quảng Trị

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 01 ngành hàng Mẹ & Bé

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các ngành Dược, Y tế,...

- Có khả năng làm việc độc lập;

- Có khả năng đàm phán, thương lượng;

- Nhiệt tình, chủ động trong công việc;

- Có tinh thần trách nhiệm cao.

- Khi ứng tuyển vui lòng ghi rõ địa bàn mong muốn làm việc.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sohaco Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sohaco Miền Trung

