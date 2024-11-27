Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- Lô B1 Khu QH Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
- Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
- Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
- Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng
- Công tác thường xuyên tại các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, nữ: tuổi từ 18 đến 26 (1995 trở về sau).
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không cần kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo.
- Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
- Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
- Có bằng lái xe máy
- Thời gian thử việc: 1 tháng
- Đồng ý đi công tác thường xuyên trong một thời gian dài.
Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Tăng lương: 1 lần/năm.
- Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
- Thưởng: 2 lần/năm.
- Thưởng thâm niên.
- Tham quan nghỉ mát: 1 năm / 1 lần.
- Nghỉ phép theo Luật Lao động.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Mua bảo hiểm tai nạn 24h cho nhân viên.
- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
