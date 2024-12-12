Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
14 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

- Chung cư Republic Plaza, 18E Đường Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- p8, 67a Trương Định, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 30 Triệu

Phát triển & chăm sóc khách hàng
Branding & marketing
Tư vấn và đưa ra các giải pháp bảo vệ sức khỏe cho khách hàng thông qua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại AIA Việt Nam.
Chăm sóc khách hàng mới & khách hàng hiện hữu, khách hàng được công ty phân công, khách hàng thông qua các event của team và công ty tổ chức.
Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng cũng như các khách hàng tham dự event. (Đây là cơ hội để các bạn có thêm khách hàng).
Chú trọng xây dựng thương hiệu, hình ảnh của cá nhân cũng như của Công ty, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng.

Với Mức Lương 14 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 24 tuổi - 40 tuổi
Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc đại học
Ngoại hình sáng, có kinh nghiệm Sales là một lợi thế
Tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14 triệu (ứng với mức kpi) + hoa hồng 30-40%
Thưởng tháng, quý, năm (theo doanh số)
Trang bị Ipad làm việc
Được training nghiệp vụ liên tục trong suốt quá trình làm việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Du lịch trong nước & nước ngoài
Được vinh danh trên các phương tiện truyền thông

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

