Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG

Mức lương
14 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KDC Mystery, phường Bình Trưng Tây, Tp Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 14 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh theo chiến lược của công ty.
Quản lý, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số.
Theo dõi, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và báo cáo định kỳ cho Ban giám đốc.
Lập kế hoạch và di chuyển theo tuyến đường đã được sắp xếp sẵn để tiếp cận khách hàng (nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, quán ăn...).
Giới thiệu, tư vấn gói dịch vụ phù hợp cho đối tác, thuyết phục và thúc đẩy ký kết hợp đồng hợp tác.
Đàm phán, ký kết hợp đồng; theo dõi quá trình triển khai dịch vụ, đảm bảo chất lượng theo cam kết.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các yêu cầu, vấn đề phát sinh từ phía đối tác.
Lập báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, doanh thu và phản hồi từ đối tác.

Với Mức Lương 14 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Điều kiện cơ bản:
Độ tuổi từ 23-30, trình độ đại học trở lên (có thể linh hoạt nếu có nhiều kinh nghiệm);
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Sales offline.
Có thể đi thị trường thường xuyên.
2. Yêu cầu năng lực:
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và chịu áp lực công việc tốt;
Có định hướng mục tiêu rõ ràng, chủ động phát triển khách hàng;
Khả năng chịu áp lực tốt.
3. Điểm cộng:
Có mối quan hệ với khách sạn, tiệm massage, ngành du lịch tại TP.HCM là một lợi thế;
Có tinh thần làm việc mục tiêu cao, sẵn sàng tăng ca khi cần;
Biết tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ cấu lương: Lương cơ bản 14 - 16 triệu + hoa hồng + thưởng (không giới hạn);
Tổng thu nhập dao động: 30 - 40 triệu đồng/tháng
Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Thưởng Lễ, Tết, hiệu quả công việc
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Có cơ hội học hỏi và phát triển lâu dài trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 163 đường số 06, KDT Lakeview City, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

