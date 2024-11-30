Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sao Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Bùi Huy Bích Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phát triển khách hàng:

-

+ Chăm sóc khách hàng đang mua hàng của công ty

+ Chăm sóc khách hàng đang có quan hệ với công ty

- Tìm kiếm khách hàng mới mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản theo chiến lược của Công ty.

- Khai thác các thị trường xuất khẩu nông sản thông qua các trang B2B, hội chợ, email, điện thoại .

- Xây dựng, lãnh đạo đội ngũ bán hàng trong phòng kinh doanh đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra.

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện bộ quy trình làm việc của phòngkinh doanh Xuất nhập khẩu.

- Thiết lập lập kế hoạch mục tiêu chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và tài chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản.

- Nắm bắt, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh cũng như đề ra nhận định xu thế của thị trường để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường.

- Tham mưu, cố vấn và đồng hành cùng BGĐ về hoạt động xây dựng hệ thống kinh doanh xuất khẩu

Phối hợp tiếp đón các đại diện các Doanh nghiệp nước ngoài sang thăm Công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/nữ; Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế.

-

- Độ tuổi từ 32-40

- Nắm vững nghiệp vụ ngoại thương.

- Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Xuất khẩu

Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sao Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Được Công ty trang bị máy Laptop cá nhân và những trang thiết bị hiện đại trong quá trình làm việc.

-

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Có cơ hội phấn đấu vào các vị trí cấp cao.

- Hưởng lương cứng: 15.000.000đ – 20.000.000đ + thưởng doanh số.

- Được xét nâng lương theo nội quy công ty từ 5-10%/6 tháng 1 lần.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động (BHYT, BHXH, BHTN) và các ngày nghỉ lễ, tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sao Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin