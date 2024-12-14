Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 39 Quốc Lộ 1A, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Tìm khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực nội thất ( phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, văn phòng làm việc, nhà phố, căn hộ, chung cư, công trình , ...)
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;
- Báo giá, theo dõi đơn hàng cho đến khi giao dịch thành công;
- Tư vấn thiết kế nội thất cho khách hàng ( nếu khách hàng yêu cầu);

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán hàng nội thất từ 3 năm
- Ưu tiên biết đọc bản vẽ và báo giá
-Nhiệt tình, năng động; có khả năng giao tiếp tốt
-Ưu tiên Biết tiếng trung

Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực ) + hoa hồng
-Hổ trợ cơm trưa tại vp , chi phí phát sinh công tác ( nếu có ).
-Tham gia tất cả các chế độ theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 39, Quốc lộ 1A, Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

