Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Quốc Lộ 1A, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Tìm khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực nội thất ( phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, văn phòng làm việc, nhà phố, căn hộ, chung cư, công trình , ...)

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

- Báo giá, theo dõi đơn hàng cho đến khi giao dịch thành công;

- Tư vấn thiết kế nội thất cho khách hàng ( nếu khách hàng yêu cầu);

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán hàng nội thất từ 3 năm

- Ưu tiên biết đọc bản vẽ và báo giá

-Nhiệt tình, năng động; có khả năng giao tiếp tốt

-Ưu tiên Biết tiếng trung

Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực ) + hoa hồng

-Hổ trợ cơm trưa tại vp , chi phí phát sinh công tác ( nếu có ).

-Tham gia tất cả các chế độ theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin