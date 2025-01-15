Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ 4U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 158/68 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh, lên kế hoạch để hoàn thành doanh số cho team.

Xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo nhân viên kinh doanh.

Quản trị và điều hành công việc của Phòng kinh doanh.

Thay mặt Giám đốc góp mặt và đàm phán hợp đồng với các đối tác.

Đảm bảo KPI được Giám đốc giao phó.

Các công việc khác có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh.

Động viên, tạo động lực, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về doanh số.

Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác, chăm sóc, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: dưới 35 tuổi.

Ưu tiên bằng cấp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh doanh.

Có kinh nghiệm trên 2 năm trong mảng kinh doanh.

Khả năng lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện công việc.

Nhạy bén, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.

Có kỹ năng quản lý, điều hành công việc và đào tạo nhân viên.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ 4U Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15-20 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Được nâng cao kỹ năng quản lý.

Được tham gia các khóa học đào tạo chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến và làm việc lâu dài tại công ty.

Làm việc trong môi trường hòa đồng thân thiện.

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép năm.

Thưởng lễ, lương tháng 13, Du.lịch hàng năm, Team Building, Year End Party.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ 4U

