Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R4 Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng về việc thực hiện công tác hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của công ty.

- Chịu trách nhiệm soát xét số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán và bảo vệ số liệu báo cáo đối với phòng Kiểm soát nội bộ, cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho Ban kiểm soát công ty theo định kỳ khi có yêu cầu.

- Theo dõi toàn diện kế toán dự án bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc theo dõi công nợ tạm ứng, công nợ phải thu, công nợ phải trả, doanh thu, chi phí, xuất hóa đơn, đối chiếu hỗ trợ lãi suất ngân hàng, tham gia công tác chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có phát sinh), ….

- Cung cấp thông tin tài chính kế toán một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện về mọi mặt hoạt động của công ty khi Kế toán trưởng có yêu cầu

- Chủ động lập các báo cáo quản trị theo định kỳ (hàng tuần/ tháng/ quý) báo cáo Kế toán trưởng đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định nội bộ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành Kế toán, Tài chính từ bậc Đại học trở lên của các trường: Học viện Tài chính, Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, ….

- Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về tài chính, kế toán thuế. Ưu tiên kinh nghiệm Bất động sản, Xây dựng…

- Từ 5 năm kinh nghiệm và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

- Có tư duy logic, hệ thống, cẩn thận, tỉ mỉ, có nguyên tắc trong công việc nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt và nhạy bén.

Tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-20M/tháng

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần.

- Môi trường làm việc tốt, cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi theo quy định của Công ty phù hợp với luật lao động hiện hành.

- Được hưởng các chính sách đãi ngộ của Công ty như: thăm quan du lịch trong và ngoài nước, thưởng các ngày lễ /tết và tháng lương thứ 13, …

- Có chính sách ưu đãi đặc biệt (mua nhà ưu đãi)

- Cơ hội nâng cao thu nhập từ giá trị gia tăng và sự phát triển mạnh mẽ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin