Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 112 Huỳnh Tấn Phát, Phường 11, Thành phố Đà Lạt,, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Điều phối sắp xếp vận tải, quản lý năng suất, chất lượng của công nhân
- Tham gia cuộc họp với các phòng ban và đưa ra các phương án đề xuất cải thiện chất lượng
- Làm báo cáo, hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia các công việc của các phòng ban khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc (Phòng Kinh doanh, Phòng Thu mua, Phòng Sản xuất)
- Hỗ trợ Giám Đốc trong việc truyền đạt, điều hành đảm bảo các công việc vận hành đúng kế hoạch
- Cập nhật các báo cáo, đưa ra các giải pháp liên quan
- Các công việc theo yêu cầu của Giám Đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 -20 triệu
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Hưởng phép năm, nghỉ các ngày lễ theo luật lao động
Thưởng các ngày lễ tết như 30/4,1/5, 2/9, tết,…
Thu nhập ổn định, trả lương đúng hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

