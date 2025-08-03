Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
- Lâm Đồng: 112 Huỳnh Tấn Phát, Phường 11, Thành phố Đà Lạt,, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Điều phối sắp xếp vận tải, quản lý năng suất, chất lượng của công nhân
- Tham gia cuộc họp với các phòng ban và đưa ra các phương án đề xuất cải thiện chất lượng
- Làm báo cáo, hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia các công việc của các phòng ban khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc (Phòng Kinh doanh, Phòng Thu mua, Phòng Sản xuất)
- Hỗ trợ Giám Đốc trong việc truyền đạt, điều hành đảm bảo các công việc vận hành đúng kế hoạch
- Cập nhật các báo cáo, đưa ra các giải pháp liên quan
- Các công việc theo yêu cầu của Giám Đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Hưởng phép năm, nghỉ các ngày lễ theo luật lao động
Thưởng các ngày lễ tết như 30/4,1/5, 2/9, tết,…
Thu nhập ổn định, trả lương đúng hạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI