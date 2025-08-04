Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH KHU TÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1472 VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG BÌNH TIÊN, TP.HCM, VIỆT NAM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua/thuê bất động sản (căn hộ, đất nền, nhà phố, biệt thự...).

Giới thiệu, tư vấn thông tin sản phẩm, dự án phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng tham quan dự án, hỗ trợ các thủ tục mua bán, đặt cọc, ký hợp đồng...

Chủ động xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng.

Tham gia các hoạt động marketing, sự kiện bán hàng, mở bán dự án của công ty.

Theo dõi tiến độ thanh toán, hỗ trợ khách hàng trong và sau giao dịch.

Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao theo tuần/tháng/quý.

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để tư vấn hiệu quả hơn.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT

Có đam mê kinh doanh và yêu thích lĩnh vực bất động sản.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo nếu là ứng viên mới ra trường; ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng dự án, đất nền, nhà phố,...

Giao tiếp tốt, năng động, cầu tiến, có tinh thần học hỏi cao.

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Chịu được áp lực doanh số, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH KHU TÂY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản 8tr + hoa hồng cao (từ 1%–3%) + thưởng nóng dự án + thưởng KPI.

Được review lương sau 2 tháng làm việc, nếu đạt kết quả tốt

Hoa hồng không giới hạn

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kiến thức thị trường và sản phẩm.

Cơ hội thăng tiến

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, du lịch, thưởng lễ Tết theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH KHU TÂY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin