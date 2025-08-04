Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Ngô Gia Tự, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thu thập các hóa đơn đầu ra, đầu vào

- Theo dõi, xử lý và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn, tránh để sai lệch thông tin có trên hóa đơn, kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ

- Tiến hành nộp tiền thuế nếu có thuế phát sinh cần nộp, tránh trường hợp doanh nghiệp bị phạt do quá hạn nộp

- Hạch toán các nghiệp vụ trong ngân hàng, bao gồm các loại tiền vào, tiền ra, kiểm tra số dư, lập các báo cáo tài chính chi tiết

- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN tạm tính theo quý

- Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ, dựa vào các loại phiếu thu, phiếu chi......

- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

- Kinh nghiệm kê khai thuế VAT/CIT/FCT

- Hiểu biết và nắm vững về VAS

- Tỉ mỉ, trung thực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 – 20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con, lương tháng 13 trở lên

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.