Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch xây dựng phát triển truyền thông thương hiệu.

- Chịu trách nhiệm sáng tạo & quản lý nội dung, hiểu được cơ chế hoạt động trên các kênh social media: youtube, facebook, fanpage, tiktok ... Nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người dùng, tăng độ nhận diện thương hiệu.

- Chăm sóc, quản trị Website. Tối ưu nội dung, viết nội dung chuẩn theo SEO, tối ưu hóa thứ hạng website trên các trang, công cụ tìm kiếm

- Làm việc với các đối tác như báo chí, truyền hình .... trong quá trình phát triển thương hiệu của công ty.

- Đóng góp ý tưởng, viết content, kịch bản video cùng team MKT triển khai các chiến dịch quảng cáo

- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.