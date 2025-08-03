Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lên kế hoạch xây dựng phát triển truyền thông thương hiệu.
- Chịu trách nhiệm sáng tạo & quản lý nội dung, hiểu được cơ chế hoạt động trên các kênh social media: youtube, facebook, fanpage, tiktok ... Nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người dùng, tăng độ nhận diện thương hiệu.
- Chăm sóc, quản trị Website. Tối ưu nội dung, viết nội dung chuẩn theo SEO, tối ưu hóa thứ hạng website trên các trang, công cụ tìm kiếm
- Làm việc với các đối tác như báo chí, truyền hình .... trong quá trình phát triển thương hiệu của công ty.
- Đóng góp ý tưởng, viết content, kịch bản video cùng team MKT triển khai các chiến dịch quảng cáo
- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
