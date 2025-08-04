Tuyển Video Editor Công ty CP Dược Phẩm Abika Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lk 21 - 21, Khu Đô Thi Phú Lương, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kết hợp cùng content lên ý tưởng kịch bản video

Định hướng nội dung và hình ảnh trong video

Biên tập, chỉnh sửa nội dung video

Thiết kế phần hình ảnh cho video

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có >1 NĂM năm kinh nghiệm ở trí tương đương

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa, biên tập video

Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng nội dung vide

Có sự nhạy bén, cảm nhận tinh tế với hình ảnh, âm thanh và màu sắc

Tại Công ty CP Dược Phẩm Abika Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8-12 tr

- Lương tháng 13

- Cơ hội thăng tiến cao cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động: BHXH, BHYT

- Nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước

- Chế độ phúc lợi khác: Các hoạt động ngoại khóa và du lịch hằng năm, liên hoan hàng tháng, tổ chức sinh nhật...

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện

- Có nhiều cơ hội được đào tạo học tập các kỹ năng phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược Phẩm Abika Việt Nam

