Tuyển Video Editor Công ty CP Dược Phẩm Abika Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty CP Dược Phẩm Abika Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lk 21
- 21, Khu Đô Thi Phú Lương, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kết hợp cùng content lên ý tưởng kịch bản video
Định hướng nội dung và hình ảnh trong video
Biên tập, chỉnh sửa nội dung video
Thiết kế phần hình ảnh cho video
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có >1 NĂM năm kinh nghiệm ở trí tương đương
Tại Công ty CP Dược Phẩm Abika Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 8-12 tr
- Lương tháng 13
- Cơ hội thăng tiến cao cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động: BHXH, BHYT
- Nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước
- Chế độ phúc lợi khác: Các hoạt động ngoại khóa và du lịch hằng năm, liên hoan hàng tháng, tổ chức sinh nhật...
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện
- Có nhiều cơ hội được đào tạo học tập các kỹ năng phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược Phẩm Abika Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
