Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VD-GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 NV1 KĐT Rose Town, 79 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

- Thực hiện xác lập nguồn ngân sách, nguồn lực thực hiện công tác Marketing, PR.

- Triển khai việc thực hiện và đánh giá hiệu quả các chương trình tiếp thị, quảng cáo, truyền thông tới các sản phẩm kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp.

- Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác chiến lược trong chiến dịch tiếp thị và truyền thông thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm.

- Công việc Marketing Manager thực hiện phối hợp với các phòng ban, các bộ phận thực hiện các sự kiện truyền thông thương hiệu tới đối tác, khách hàng.

- Kết hợp với các phòng ban trong doanh nghiệp thực hiện công tác PR nội bộ, thúc đẩy phát triển văn hóa doanh nghiệp.

- Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Digital marketing, Báo chí, Quan hệ công chúng, hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kiến thức chuyên sâu về Marketing, Truyền thông, Thương hiệu.

- Am hiểu về digital marketing, branding, content marketing và các công cụ quảng cáo trực tuyến.

- Có kỹ năng quản lý, thiết lập và phát triển đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VD-GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, du lịch, lương tháng 13 (theo chính sách công ty từng thời kì).

- Chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VD-GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.