Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VD-GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VD-GROUP
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VD-GROUP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4 NV1 KĐT Rose Town, 79 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện xác lập nguồn ngân sách, nguồn lực thực hiện công tác Marketing, PR.
- Triển khai việc thực hiện và đánh giá hiệu quả các chương trình tiếp thị, quảng cáo, truyền thông tới các sản phẩm kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp.
- Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác chiến lược trong chiến dịch tiếp thị và truyền thông thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm.
- Công việc Marketing Manager thực hiện phối hợp với các phòng ban, các bộ phận thực hiện các sự kiện truyền thông thương hiệu tới đối tác, khách hàng.
- Kết hợp với các phòng ban trong doanh nghiệp thực hiện công tác PR nội bộ, thúc đẩy phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Digital marketing, Báo chí, Quan hệ công chúng, hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Kiến thức chuyên sâu về Marketing, Truyền thông, Thương hiệu.
- Am hiểu về digital marketing, branding, content marketing và các công cụ quảng cáo trực tuyến.
- Có kỹ năng quản lý, thiết lập và phát triển đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VD-GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, du lịch, lương tháng 13 (theo chính sách công ty từng thời kì).
- Chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VD-GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VD-GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, NV1, KĐT Rose Town 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

