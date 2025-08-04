Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa n Palace, Khu Trung Đoàn 918, Phường Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch phát triển kinh doanh theo chỉ tiêu đã được nhận

Tư vấn, chốt hợp đồng với KH trên nền tảng online theo data MKT đổ về

Mở rộng tìm kiếm khách hàng/ nhà phân phối tiềm năng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Book meeting với khách hàng (online/offline) chia sẻ về sản phẩm, dịch vụ của công ty

Thu hồi công nợ

Duy trì, tạo mối quan hệ, chăm sóc khách hàng cũ và đưa ra kế hoạch phát triển nguồn khách hàng mới

Phối hợp cùng team kinh doanh tổ chức các lớp đào tạo và tư vấn bán hàng tại lớp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên học các chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Ngân hàng)

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 02 năm (ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng/tư vấn trong ngành đào tạo, giáo dục, bảo hiểm, ngân hàng, tuyển dụng và công nghệ)

Có các kỹ năng: bán hàng/tư vấn khách hàng, thuyết phục, giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia toàn bộ các chương trình đào tạo do công ty tổ chức

Có cơ hội nâng cao năng lực và mở rộng mối quan hệ (thông qua các khóa đào tạo và gặp gỡ nhiều lãnh đạo cao cấp)

Làm việc 7.5 giờ/ngày (8h30-17h30), từ thứ 2 - thứ 6

Chế độ đầy đủ: Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định, teambuilding định kỳ, khám sức khỏe hàng năm. Đóng BHXH trên mức lương cứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS

