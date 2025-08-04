Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS
- Hà Nội: Tòa n Palace, Khu Trung Đoàn 918, Phường Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch phát triển kinh doanh theo chỉ tiêu đã được nhận
Tư vấn, chốt hợp đồng với KH trên nền tảng online theo data MKT đổ về
Mở rộng tìm kiếm khách hàng/ nhà phân phối tiềm năng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Book meeting với khách hàng (online/offline) chia sẻ về sản phẩm, dịch vụ của công ty
Thu hồi công nợ
Duy trì, tạo mối quan hệ, chăm sóc khách hàng cũ và đưa ra kế hoạch phát triển nguồn khách hàng mới
Phối hợp cùng team kinh doanh tổ chức các lớp đào tạo và tư vấn bán hàng tại lớp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 02 năm (ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng/tư vấn trong ngành đào tạo, giáo dục, bảo hiểm, ngân hàng, tuyển dụng và công nghệ)
Có các kỹ năng: bán hàng/tư vấn khách hàng, thuyết phục, giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội nâng cao năng lực và mở rộng mối quan hệ (thông qua các khóa đào tạo và gặp gỡ nhiều lãnh đạo cao cấp)
Làm việc 7.5 giờ/ngày (8h30-17h30), từ thứ 2 - thứ 6
Chế độ đầy đủ: Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định, teambuilding định kỳ, khám sức khỏe hàng năm. Đóng BHXH trên mức lương cứng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
