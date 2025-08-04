Tuyển Designer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Designer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4, ngõ 21 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Triển khai thiết kế, tạo hình nhân vật, diễn hoạt, làm chuyển động cho artwork
Nghiên cứu, phân tích các xu hướng diễn hoạt, chuyển động 2D trên thị trường YouTube nói riêng và toàn cầu nói chung.
Triển khai, nhận các mẫu thiết kế, cắt tách layer, tạo chuyển động cho các artwork để tạo ra các sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, thu hút khán giả.
2. Dựng video từ footage có sẵn, chỉnh sửa video (nếu cần)
Tạo chuyển động, diễn hoạt từ các hình ảnh thiên nhiên, trừu tượng, thành các video như nhạc sóng âm trên YouTube.
3. Phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm
Trao đổi, phản hồi các ý kiến về sản phẩm.
Đóng góp, xây dựng ý tưởng trong quá trình sản xuất.
Có trách nhiệm quản lý, báo cáo chất lượng sản phẩm và tiến độ chung của công việc được giao.
Quản lý, lưu trữ file chuyên môn, tài liệu cho công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 – Học vấn (Bằng cấp, chứng chỉ, ngành học, ngoại ngữ…)
Tốt nghiệp CĐ, ĐH hoặc các khóa học liên quan.
2 – Kinh nghiệm liên quan (Số năm kinh nghiệm, lĩnh vực, ngành…)
Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương.
3 – Kiến thức chuyên môn
Thành thạo bộ phần mềm Adobe: After Effects (ưu tiên), Photoshop, ….
Có kiến thức về nguyên lý diễn hoạt, kỹ năng dẫn dắt chuyện tốt, di chuyển camera, bố cục.
Khả năng cảm nhận màu sắc, có gu thẩm mỹ.
Yêu thích phim hoạt hình, anime, lofi, ghibli là lợi thế.
4 – Kỹ năng cứng/Kỹ năng mềm
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp linh hoạt.
Có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, chủ động cao.
5 - Các yêu cầu khác (Thái độ, phẩm chất, hành vi giúp hoàn thành tốt công việc)
Sẵn sàng học hỏi và nghiên cứu để phát triển.
Tích cực thay đổi tiếp thu để thích nghi với đa dạng các dự án.
Chăm chỉ, trách nhiệm trong việc hoàn thành công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/ tháng (deal lương theo năng lực).
Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng.
Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án.
Được đào tạo chuyên sâu về thị hiếu chuyên môn, nội dung được đón nhận trên các nền tảng (nền tảng chính là YouTube).
Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ, Tết, …
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.
Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

