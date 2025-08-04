Tuyển Kế toán nội bộ Hộ kinh doanh Ononmade làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Thanh Sơn, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Kế toán nội bộ có kinh nghiệm, cẩn trọng và trách nhiệm, nhằm đảm nhiệm vai trò kiểm soát và phản ánh chính xác các hoạt động tài chính – kế toán nội bộ trong môi trường năng động của ngành thời trang bán lẻ.

Trách nhiệm chính:

• Ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ phát sinh hàng ngày: thu – chi, tạm ứng – hoàn ứng, chuyển khoản nội bộ,…

• Kiểm soát dòng tiền, lập báo cáo thu – chi định kỳ và đề xuất phương án cân đối dòng tiền.

• Theo dõi, đối chiếu công nợ nội bộ với các bộ phận và nhà cung cấp liên quan.

• Quản lý và kiểm tra chứng từ, hóa đơn đầu vào – đầu ra, đảm bảo hợp lệ, hợp pháp.

• Phối hợp với bộ phận Kho để kiểm tra và theo dõi hàng hóa, xuất – nhập – tồn tại các điểm bán.

• Tập hợp chi phí, phân bổ theo bộ phận, chiến dịch hoặc mã sản phẩm (nếu yêu cầu).

• Lập các báo cáo tài chính nội bộ theo định kỳ: báo cáo thu chi, báo cáo tồn kho, báo cáo chi phí vận hành, lãi gộp theo sản phẩm…

• Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho công tác kiểm toán nội bộ hoặc quyết toán thuế.

• Lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán đúng quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

• Tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang, FMCG.

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán thông dụng (MISA, Fast…), Excel tốt.

• Am hiểu các quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

• Tư duy logic, phân tích số liệu tốt, cẩn thận và trung thực.

• Kỹ năng phối hợp, giao tiếp tốt với các bộ phận chức năng khác.

Tại Hộ kinh doanh Ononmade Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ 1–2 lần/năm.

• Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng 13.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, sáng tạo trong lĩnh vực thời trang.

• Chính sách mua hàng nội bộ với ưu đãi hấp dẫn.

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

• Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn trong ngành bán lẻ/thời trang.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Ononmade

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin