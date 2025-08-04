Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vina Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vina Group
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 326 Cao Thắng, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm du lịch trong & ngoài nước.
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
Thiết kế chương trình tour và tính giá tour, quyết toán tour.
Trực tiếp tiếp cận để chào bán các sản phẩm du lịch của Công ty cho khách hàng, đối tác.
Làm các báo cáo về công việc và doanh thu theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được ban lãnh đạo phân công.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vina Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn, Thu nhập 15 - 25 triệu/tháng (bao gồm LCB + hoa hồng)
Thưởng các ngày lễ, tết, thành lập công ty và các dịp đặc biệt.
Các chế độ bảo hiểm: Đơn vị đóng nộp đầy đủ các chế độ theo quy định.
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Cơ hội đi du lịch nước ngoài.
Thưởng doanh số và thu nhập cao, tạo động lực cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vina Group
