Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vina Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 326 Cao Thắng, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm du lịch trong & ngoài nước.

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

Thiết kế chương trình tour và tính giá tour, quyết toán tour.

Trực tiếp tiếp cận để chào bán các sản phẩm du lịch của Công ty cho khách hàng, đối tác.

Làm các báo cáo về công việc và doanh thu theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được ban lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vina Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, Thu nhập 15 - 25 triệu/tháng (bao gồm LCB + hoa hồng)

Thưởng các ngày lễ, tết, thành lập công ty và các dịp đặc biệt.

Các chế độ bảo hiểm: Đơn vị đóng nộp đầy đủ các chế độ theo quy định.

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Cơ hội đi du lịch nước ngoài.

Thưởng doanh số và thu nhập cao, tạo động lực cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vina Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.