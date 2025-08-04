Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 26 đường 57A, Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp cùng Content và Marketing lên ý tưởng, kịch bản video cho các kênh: TikTok, Fanpage, Instagram Reels, YouTube Shorts,...
Quay và dựng các video ngắn (short-form) hoặc video giới thiệu thương hiệu, lớp học, sản phẩm theo từng chiến dịch của từng brand trong hệ sinh thái Thống Đạt Group (Abraham Bike, Du học – Ngoại ngữ – Du lịch).
Chịu trách nhiệm xử lý hậu kỳ: cắt ghép, chỉnh màu, chèn hiệu ứng, nhạc, text,... đảm bảo đúng format từng nền tảng.
Chủ động bắt trend và sáng tạo nội dung video theo xu hướng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.
Quản lý và lưu trữ dữ liệu media khoa học, dễ truy xuất.
Hỗ trợ chụp ảnh/quay các sự kiện nội bộ hoặc buổi học (nếu có).
Báo cáo tiến độ và hiệu quả video theo tuần hoặc chiến dịch.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Video Editor hoặc vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo CapCut, Premiere, hoặc các phần mềm dựng video cơ bản.
Có tư duy hình ảnh, nắm bắt bố cục, màu sắc, ánh sáng tốt.
Có khả năng quay phim bằng điện thoại hoặc máy ảnh cơ bản, biết set up góc quay.
Chủ động cập nhật xu hướng video viral, trend TikTok, Instagram,...
Kỹ năng tổ chức, quản lý file, teamwork tốt và linh hoạt xử lý tình huống.
Ưu tiên ứng viên từng làm video trong các lĩnh vực: giáo dục, xe đạp….

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8M – 10M (tùy theo năng lực & sản phẩm).
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
Cơ hội phát triển cùng hệ sinh thái 5 thương hiệu năng động, sáng tạo.
Tham gia teambuilding, du lịch, liên hoan định kỳ, thưởng lễ tết, sinh nhật.
Môi trường làm việc trẻ trung, đề cao sáng tạo và hiệu quả.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng nếu thể hiện tốt (Senior Editor, Video Team Lead…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: Số 42, Đường số 48, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

