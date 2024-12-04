Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 249

- 251 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn sản phẩm và giới thiệu dòng đồng hồ cao cấp Rolex Chăm sóc khách hàng trước và sau khi mua hàng
Phát triển và quản lý hệ thống khách hàng: Xây dựng và duy trì các mối quan hệ lâu dài với khách hàng tiềm năng và hiện tại.
Lập kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng: Định hướng nhập hàng và đưa ra các chiến lược bán hàng hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu doanh thu.
Quản lý và theo dõi tình hình bán hàng: Lập báo cáo, đánh giá hiệu quả bán hàng và đưa ra các đề xuất cải tiến.
Định hướng phát triển thị trường và mở rộng kênh phân phối: Phân tích thị trường, tìm kiếm cơ hội mở rộng kênh bán hàng.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: Hỗ trợ khách hàng trong việc bảo hành, bảo trì sản phẩm.
Địa điểm làm việc: 249-251 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng các sản phẩm đồng hồ cao cấp.
Ngoại hình khá: Nam/Nữ cao từ 1m60
Kiến thức chuyên sâu về đồng hồ cao cấp: Am hiểu các dòng đồng hồ, đặc biệt là Rolex và các thương hiệu đồng hồ cao cấp khác.
Kỹ năng bán hàng và tư vấn: Khả năng xây dựng mối quan hệ khách hàng, thuyết phục và đàm phán hiệu quả.
Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch: Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển sản phẩm.
Tính cách: Trung thực, nhiệt huyết, chăm chỉ và cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15,000,000 VND - 30,000,000 VND/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
Phúc lợi khác: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, du lịch hàng năm, cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

