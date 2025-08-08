Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 260 Đường 3/2 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Giảng dạy các môn học liên quan đến sửa chữa ép kính, phần cứng và phần mềm điện thoại, laptop (tùy theo chuyên môn).

- Hướng dẫn học viên thực hành trên thiết bị thật: tháo lắp, kiểm tra, đo đạt, sửa chữa lỗi phần cứng – phần mềm – mainboard.

- Soạn giáo án, tài liệu giảng dạy phù hợp với từng cấp độ học viên (cơ bản – nâng cao).

- Kiểm tra, đánh giá tiến độ học tập và tay nghề của học viên định kỳ.

- Quản lý lớp học, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập.

- Phối hợp với trung tâm trong việc nâng cấp giáo trình, cập nhật công nghệ sửa chữa mới.

- Tham gia các buổi họp chuyên môn, đào tạo nội bộ theo yêu cầu từ trung tâm.

- Đảm bảo chất lượng đào tạo và sự hài lòng của học viên

Giảng dạy tại: Trung tâm đào tạo Hai Bốn Giờ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam sức khoẻ tốt.

- Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

- Tuân thủ nội quy, quy định của công ty

- Sử dụng vi tính văn phòng: cơ bản (word, excel)

- Ưu tiên có kinh nghiệm về sư phạm , sinh viên ngành điện tử

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN

- Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.

- Được đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc

- Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin