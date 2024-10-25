Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM Ô tô Nam Định làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Đại Lộ Thiên Trường, xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Mỹ Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn và bán xe Ô tô Mitsubishi tại Tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. Tham gia và hoàn thiện công việc, giấy tờ thủ tục đăng kí xe cho khách hàng . Tham gia chăm sóc khách hàng để thực hiện các chương trình khuyến mãi qua các kênh : Facebook, Zalo, Email... định kì theo hàng tháng . Theo dõi, phân tích chỉ tiêu kết quả bán hàng và thực hiện KPI,kế hoạch do quản lý giao.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học và các ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Marketing... Độ tuổi từ 20 - 30 tuổi. Ngoại hình khá. Không yêu cầu có kinh nghiệm Có khả năng giao tiếp , đàm phán tốt . Năng động, nhiệt tình, trung thực, làm việc có kế hoạch và trách nhiệm. Hòa đồng, nhiệt tình tham gia các hoạt động hội nhóm , hoạt động Công ty. Có khả năng phân tính và tổng hợp. Sử dụng thành thạo Powerpoint, Excel.... là một lợi thế .

Tại Công ty TNHH TM Ô tô Nam Định Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký HĐLĐ dài hạn và hưởng các chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của Luật lao động Việt Nam. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân và nhiều cơ hội thăng tiến. Chế độ lương thưởng hấp dẫn : Lương cơ bản, lương doanh số, thưởng đầu xe, các khoản dịch vụ từ việc hoàn thiện thủ tục đăng kí xe. Các khoản hoa hồng từ việc khai thác bán Bảo hiểm, phụ kiện và khoản vay Ngân hàng. Chế độ tham quan nghỉ mát hàng năm Phục vụ ăn trưa miễn phí tại căng tin Mức lương trung bình của Nhân viên Kinh doanh hiện tại : 15.000.000 VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Ô tô Nam Định

