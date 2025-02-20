Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Mức lương
8 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Tỉnh Hưng Yên

- Tỉnh Quảng Ngãi

- 54 ỷ Lan Nguyên Phi, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

- 23 Phố Bùi Tân, Khu đô thị Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

- 99 Nguyễn Văn Tiên, Tổ 13, KP3, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

Obsidian/Sophia/Orzen Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh phát triển thị trường tại các tỉnh: HƯNG YÊN / NAM ĐỊNH / ĐÀ NẴNG / ĐỒNG NAI
Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng là các Đại lý, Salon trong khu vực được giao, mặt hàng mỹ phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp: uốn, ép, gội, xả, tạo kiểu, nhuộm, gel …
Giới thiệu, chào bán sản phẩm, chính sách bán hàng của Công ty trên hệ thống đại lý cũ và khách hàng mới;
Lập kế hoạch bán hàng, thu hồi công nợ trong tháng theo mục tiêu doanh số, hạn mức công nợ được giao;
Thực hiện khảo sát Khách hàng/Đại lý về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận phản hồi giúp cải thiện sản phẩm, dịch vụ;
Báo cáo thị trường, nhu cầu khách hàng, ... với Giám sát kinh doanh tỉnh.

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 20-35, khả năng giao tiếp tốt, ham học hỏi
Ưu tiên từng làm ở vị trí tương đương, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp
Nắm bắt công việc nhanh, trung thực và có định hướng phát triển theo nghề
Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập trung bình từ 8-35 triệu/tháng và không giới hạn theo năng lực: Lương cứng + % Doanh số + Thưởng hiệu quả kinh doanh + Thưởng Lễ Tết và thưởng khác
Được đào tạo, hướng dẫn kỹ năng
Được ưu tiên làm việc gần địa phận đang sinh sống
Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, công việc lâu dài, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14 BT1 Phố Đạm Phương, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt,Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

