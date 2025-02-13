Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- VHC Tower, 399 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Siêu thị Điện máy HC Tam Trinh, số 411 Tam Trinh

- Hoàng Mai

- Hà Nội

- HC 348 Giải Phóng, Giáp Bát, Đống Đa, Hà Nội

- HC 319 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

- HC 66 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

- Siêu thị Điện máy HC Hải Dương, số 354 đường Thanh Niên kéo dài, TP Hải Dương

- 6 Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

- số 1 đường Bạch đằng, Thị trấn Núi đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng

- 631 Trần Hưng Đạo, P. Lộc Vượng, Tp. Nam Định, T, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp cho khách hàng.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, ngân sách của khách hàng.
Gợi ý, thuyết phục khách hàng mua hàng.
Tạo cảm giác hài lòng, thoải mái cho khách hàng.
Gửi lời cảm ơn khách hàng.
Theo dõi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
Giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
Có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm điện gia dụng là lợi thế.
Sắp xếp hàng hóa theo các quy định và tiêu chuẩn của cửa hàng: xác định vị trí phù hợp cho từng mặt hàng, nhãn mác và giá cả.
Trưng bày sản phẩm một cách hấp dẫn và thu hút khách hàng.
Duy trì khu vực trưng bày sạch sẽ và gọn gàng, dọn dẹp, xếp lại hàng hóa nếu cần, vệ sinh các kệ trưng bày.
Kiểm tra hàng tồn kho để đảm bảo sản phẩm đủ số lượng và luôn có sẵn để bán.
Kiểm tra giá cả và nhãn mác của sản phẩm, đảm bảo chúng đúng và cập nhật. Nếu có sai sót, cần phải báo cáo cho quản lý để điều chỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo Luật Lao Động của Nhà nước.
Du lịch 1 lần/năm.
Thưởng thêm cho các ngày Lễ Tết, Sinh Nhật, Quốc tế Thiếu nhi,...
Một tháng nghỉ 4 ngày tự chọn(Vẫn có lương ngày nghỉ) và còn nhiều đãi ngộ thưởng khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 235 - 237 Đường số 9A, Khu dân cư Trung Sơn, ấp 4 - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh.

