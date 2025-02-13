Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - VHC Tower, 399 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Siêu thị Điện máy HC Tam Trinh, số 411 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội - HC 348 Giải Phóng, Giáp Bát, Đống Đa, Hà Nội - HC 319 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. - HC 66 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. - Siêu thị Điện máy HC Hải Dương, số 354 đường Thanh Niên kéo dài, TP Hải Dương - 6 Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng - số 1 đường Bạch đằng, Thị trấn Núi đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng - 631 Trần Hưng Đạo, P. Lộc Vượng, Tp. Nam Định, T, Quận Bắc Từ Liêm

Nhân viên kinh doanh

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp cho khách hàng.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, ngân sách của khách hàng.

Gợi ý, thuyết phục khách hàng mua hàng.

Tạo cảm giác hài lòng, thoải mái cho khách hàng.

Gửi lời cảm ơn khách hàng.

Theo dõi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

Có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm điện gia dụng là lợi thế.

Sắp xếp hàng hóa theo các quy định và tiêu chuẩn của cửa hàng: xác định vị trí phù hợp cho từng mặt hàng, nhãn mác và giá cả.

Trưng bày sản phẩm một cách hấp dẫn và thu hút khách hàng.

Duy trì khu vực trưng bày sạch sẽ và gọn gàng, dọn dẹp, xếp lại hàng hóa nếu cần, vệ sinh các kệ trưng bày.

Kiểm tra hàng tồn kho để đảm bảo sản phẩm đủ số lượng và luôn có sẵn để bán.

Kiểm tra giá cả và nhãn mác của sản phẩm, đảm bảo chúng đúng và cập nhật. Nếu có sai sót, cần phải báo cáo cho quản lý để điều chỉnh.

Quyền Lợi

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo Luật Lao Động của Nhà nước.

Du lịch 1 lần/năm.

Thưởng thêm cho các ngày Lễ Tết, Sinh Nhật, Quốc tế Thiếu nhi,...

Một tháng nghỉ 4 ngày tự chọn(Vẫn có lương ngày nghỉ) và còn nhiều đãi ngộ thưởng khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển

