Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI làm việc tại Nam Định thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- N1 khu công nghiệp an xá, N1, Mỹ Xá, Nam Định, tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Nhận thông tin đơn hàng từ khách hàng
- Theo dõi phản hồi của khách hàng, dịch hợp đồng.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại.
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Xử lý các yêu cầu, khiếu nại và các vấn đề liên quan đến khách hàng một cách hiệu quả và nhanh chóng.
- Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel…).

Tại CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Thưởng lương tháng 13
- Thưởng các ngày lễ theo quy định của pháp luật lao động
- Các chế độ khác như: Sinh nhật, thể thao, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 đường N1, cụm công nghiệp An Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

