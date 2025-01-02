Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI làm việc tại Nam Định thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - N1 khu công nghiệp an xá, N1, Mỹ Xá, Nam Định, tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Nhận thông tin đơn hàng từ khách hàng

- Theo dõi phản hồi của khách hàng, dịch hợp đồng.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại.

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

- Xử lý các yêu cầu, khiếu nại và các vấn đề liên quan đến khách hàng một cách hiệu quả và nhanh chóng.

- Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel…).

Tại CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Thưởng lương tháng 13

- Thưởng các ngày lễ theo quy định của pháp luật lao động

- Các chế độ khác như: Sinh nhật, thể thao, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin