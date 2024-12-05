Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển khách hàng hiện tại, xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Đề xuất kênh phân phối, mô hình kinh doanh hiệu quả.

Chịu trách nhiệm giữ và phát triển những khách hàng trọng yếu.

Bán các sản phẩm thức ăn, con giống và các sản phẩm khác theo định hướng công ty.

Xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, đề xuất giải pháp, chính sách, nguồn lực,... phục vụ cho hoạt động bán hàng.

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng quản lý vòng tiền kinh doanh, nuôi cá hiệu quả.

Giúp khách hàng và công ty giảm các rủi ro trong kinh doanh.

Chịu trách nhiệm triển khai và cam kết mục tiêu sản lượng, doanh số theo định hướng công ty.

Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động hội thảo, tham quan,... phù hợp theo từng thời điểm và vùng thị trường.

Thực hiện việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh,... Theo định hướng của bộ phận kinh doanh và Makerting.

Theo dõi và thực thi báo cáo công việc được phân công.

Nơi làm việc: 01 NV Vùng Nam Định, 01 NV Vùng Bắc Ninh

