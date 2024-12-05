Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- |,Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển khách hàng hiện tại, xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.
Đề xuất kênh phân phối, mô hình kinh doanh hiệu quả.
Chịu trách nhiệm giữ và phát triển những khách hàng trọng yếu.
Bán các sản phẩm thức ăn, con giống và các sản phẩm khác theo định hướng công ty.
Xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, đề xuất giải pháp, chính sách, nguồn lực,... phục vụ cho hoạt động bán hàng.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng quản lý vòng tiền kinh doanh, nuôi cá hiệu quả.
Giúp khách hàng và công ty giảm các rủi ro trong kinh doanh.
Chịu trách nhiệm triển khai và cam kết mục tiêu sản lượng, doanh số theo định hướng công ty.
Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động hội thảo, tham quan,... phù hợp theo từng thời điểm và vùng thị trường.
Thực hiện việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh,... Theo định hướng của bộ phận kinh doanh và Makerting.
Theo dõi và thực thi báo cáo công việc được phân công.
Nơi làm việc: 01 NV Vùng Nam Định, 01 NV Vùng Bắc Ninh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản/Ngư y/ Kinh tế thủy sản/Bệnh học Thủy sản
Có kinh nghiệm về kinh doanh/ kỹ thuật trong ngành

Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

