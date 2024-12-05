Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
- Nam Định:
- |,Nam Định, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển khách hàng hiện tại, xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.
Đề xuất kênh phân phối, mô hình kinh doanh hiệu quả.
Chịu trách nhiệm giữ và phát triển những khách hàng trọng yếu.
Bán các sản phẩm thức ăn, con giống và các sản phẩm khác theo định hướng công ty.
Xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, đề xuất giải pháp, chính sách, nguồn lực,... phục vụ cho hoạt động bán hàng.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng quản lý vòng tiền kinh doanh, nuôi cá hiệu quả.
Giúp khách hàng và công ty giảm các rủi ro trong kinh doanh.
Chịu trách nhiệm triển khai và cam kết mục tiêu sản lượng, doanh số theo định hướng công ty.
Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động hội thảo, tham quan,... phù hợp theo từng thời điểm và vùng thị trường.
Thực hiện việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh,... Theo định hướng của bộ phận kinh doanh và Makerting.
Theo dõi và thực thi báo cáo công việc được phân công.
Nơi làm việc: 01 NV Vùng Nam Định, 01 NV Vùng Bắc Ninh
Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển khách hàng hiện tại, xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.
Đề xuất kênh phân phối, mô hình kinh doanh hiệu quả.
Chịu trách nhiệm giữ và phát triển những khách hàng trọng yếu.
Bán các sản phẩm thức ăn, con giống và các sản phẩm khác theo định hướng công ty.
Xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, đề xuất giải pháp, chính sách, nguồn lực,... phục vụ cho hoạt động bán hàng.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng quản lý vòng tiền kinh doanh, nuôi cá hiệu quả.
Giúp khách hàng và công ty giảm các rủi ro trong kinh doanh.
Chịu trách nhiệm triển khai và cam kết mục tiêu sản lượng, doanh số theo định hướng công ty.
Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động hội thảo, tham quan,... phù hợp theo từng thời điểm và vùng thị trường.
Thực hiện việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh,... Theo định hướng của bộ phận kinh doanh và Makerting.
Theo dõi và thực thi báo cáo công việc được phân công.
Nơi làm việc: 01 NV Vùng Nam Định, 01 NV Vùng Bắc Ninh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản/Ngư y/ Kinh tế thủy sản/Bệnh học Thủy sản
Có kinh nghiệm về kinh doanh/ kỹ thuật trong ngành
Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI