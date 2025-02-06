Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: BHXH, BHYT, nghỉ phép, du lịch., Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu
- Giới thiệu, tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm
- DATA TIỀM NĂNG có sẵn

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng
- Đã có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
- Ưu tiên những người đã có gia đình từ độ tuổi 23-37
- Biết sử dụng máy tính cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 90 Đường Nguyễn Đức Cảnh – Phường Hoàng Diệu – Tp Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

