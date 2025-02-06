Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: BHXH, BHYT, nghỉ phép, du lịch., Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu

- Giới thiệu, tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm

- DATA TIỀM NĂNG có sẵn

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng

- Đã có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế

- Ưu tiên những người đã có gia đình từ độ tuổi 23-37

- Biết sử dụng máy tính cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM

