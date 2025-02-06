Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: BHXH, BHYT, nghỉ phép, du lịch., Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu
-
- Giới thiệu, tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm
- DATA TIỀM NĂNG có sẵn
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng
- Đã có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
- Ưu tiên những người đã có gia đình từ độ tuổi 23-37
- Biết sử dụng máy tính cơ bản
- Đã có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
- Ưu tiên những người đã có gia đình từ độ tuổi 23-37
- Biết sử dụng máy tính cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI