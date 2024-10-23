Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 ngõ 4 phố Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm - Quảng Ninh - Nam Định ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 22 đến 35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kỹ thuật,...

- Đam mê, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành tôn thép là một lợi thế

- Có bằng lái xe, có thể đi công tác dài ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng doanh số tổng thu nhập trên 20.000.000 VNĐ

- Hưởng chế độ công tác phí và các chế độ khác theo quy định của Công ty

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Được tham gia các khóa đào tạo định hướng, phát triển năng lực cá nhân

- Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá

- Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

