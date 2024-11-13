Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B1, Đường C2, KCN Cát Lái 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Trình độ Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học

- Có Thể Nói Chuyện Trước Máy Quay, Làm tiktok, Youtube...

- Có kinh nghiệm các hãng xe là lợi thế.

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản và hoàn toàn miễn phí.

- Chịu Khó, Chịu làm, Siêng Năng Học Hỏi, Có Tính Tự Lập.

- Có bằng lái B2 là 1 lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng Thu Nhập Trên 20 Triệu.

Đi du lịch mỗi năm 1 lần.

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, bài bản.

Hưởng đầy đủ chế độ Luật Lao Động.

Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở khi hoàn thành tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ

