Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô B1, Đường C2, KCN Cát Lái 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học
- Có Thể Nói Chuyện Trước Máy Quay, Làm tiktok, Youtube...
- Có kinh nghiệm các hãng xe là lợi thế.
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản và hoàn toàn miễn phí.
- Chịu Khó, Chịu làm, Siêng Năng Học Hỏi, Có Tính Tự Lập.
- Có bằng lái B2 là 1 lợi thế.
- Có Thể Nói Chuyện Trước Máy Quay, Làm tiktok, Youtube...
- Có kinh nghiệm các hãng xe là lợi thế.
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản và hoàn toàn miễn phí.
- Chịu Khó, Chịu làm, Siêng Năng Học Hỏi, Có Tính Tự Lập.
- Có bằng lái B2 là 1 lợi thế.
Tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng Thu Nhập Trên 20 Triệu.
Đi du lịch mỗi năm 1 lần.
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, bài bản.
Hưởng đầy đủ chế độ Luật Lao Động.
Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở khi hoàn thành tốt công việc.
Đi du lịch mỗi năm 1 lần.
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, bài bản.
Hưởng đầy đủ chế độ Luật Lao Động.
Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở khi hoàn thành tốt công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI