Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PMC
- Hồ Chí Minh: Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng thiết bị công ty kinh doanh (thiết bị đo lường, thiết bị tự động hoá...)
• Liên hệ và kết nối với khách hàng
• Lên báo giá, làm hợp đồng cho khách hàng, theo dõi đơn hàng đến khi hoàn thành hợp đồng.
• Theo dõi xử lý khiếu nại của KH (nếu có).
• Đặt PO với NCC và theo dõi PO để đảm bảo tiến độ đơn hàng với khách hàng.
• Duy trì và cập nhật báo cáo kinh doanh.
• Có khả năng đi công tác tỉnh hoặc nước ngoài nếu cần.
• Các công việc liên quan khác.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học kỹ thuật, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử hoặc tự động hoá
• Độ tuổi từ 1996 đến 2000
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa, các thiết bị/ linh phụ kiện tự động hóa.
• Biết lái xe là lợi thế
