Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

• Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng thiết bị công ty kinh doanh (thiết bị đo lường, thiết bị tự động hoá...)

• Liên hệ và kết nối với khách hàng

• Lên báo giá, làm hợp đồng cho khách hàng, theo dõi đơn hàng đến khi hoàn thành hợp đồng.

• Theo dõi xử lý khiếu nại của KH (nếu có).

• Đặt PO với NCC và theo dõi PO để đảm bảo tiến độ đơn hàng với khách hàng.

• Duy trì và cập nhật báo cáo kinh doanh.

• Có khả năng đi công tác tỉnh hoặc nước ngoài nếu cần.

• Các công việc liên quan khác.