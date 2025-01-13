Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vintechco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vintechco
- Hồ Chí Minh:
- 101/81B, Đường Đông Thạnh 7, Ấp 4, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP. HCM, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Công ty VINTECHCO là Công ty chuyên cung Máy Photocopy, máy in và thiết bị điện máy văn phòng Sỉ và Lẻ
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng online - offline
Tư vấn khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty
Giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng theo kế hoạch và mục tiêu của công ty
Lập kế hoạch và quản lý hoạt động bán hàng, tư vấn chiến lược đến khách hàng phụ trách
Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của khách hàng
Chăm sóc, hỏi thăm khách hàng cũ
Giám sát nguồn, thông tin thị trường, xu thế phát triển và các hoạt động của đối thủ cạnh tranh
Báo cáo cho Quản lý kinh doanh
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 01- 02 năm kính nghiệm trong vị trí tương đương
Có kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế
Có kiến thức kỹ thuật tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng lập kế hoạch và phân tích tốt, giỏi giao tiếp, đàm phán và thuyết trình
Có tính tổ chức, kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm tốt
Chăm chỉ, kiên trì, chủ động trong công việc và thái độ vì tập thể
Tác phong làm việc ngăn nắp, khoa học và chuyên nghiệp
Sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới và kinh nghiệm, nhiệt huyết, thái độ sẵn sàng đón nhận thử thách và thích ứng với sự biến đổi của thị trường bất định, khôn lường
Giao tiếp tiếng Anh Khá và tiếng Việt tốt
Chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công Ty TNHH Vintechco Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 8.000.000đ đến 10.000.000 VND + Doanh số (%)
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
Được nghỉ 04 ngày/tháng và các ngày lễ theo quy định.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
Thời gian làm việc: full-time 8h (T2-T7)
Thời gian làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vintechco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI