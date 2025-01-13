Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vintechco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 101/81B, Đường Đông Thạnh 7, Ấp 4, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP. HCM, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Công ty VINTECHCO là Công ty chuyên cung Máy Photocopy, máy in và thiết bị điện máy văn phòng Sỉ và Lẻ

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng online - offline

Tư vấn khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty

Giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng theo kế hoạch và mục tiêu của công ty

Lập kế hoạch và quản lý hoạt động bán hàng, tư vấn chiến lược đến khách hàng phụ trách

Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của khách hàng

Chăm sóc, hỏi thăm khách hàng cũ

Giám sát nguồn, thông tin thị trường, xu thế phát triển và các hoạt động của đối thủ cạnh tranh

Báo cáo cho Quản lý kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế

Có 01- 02 năm kính nghiệm trong vị trí tương đương

Có kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế

Có kiến thức kỹ thuật tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng lập kế hoạch và phân tích tốt, giỏi giao tiếp, đàm phán và thuyết trình

Có tính tổ chức, kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm tốt

Chăm chỉ, kiên trì, chủ động trong công việc và thái độ vì tập thể

Tác phong làm việc ngăn nắp, khoa học và chuyên nghiệp

Sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới và kinh nghiệm, nhiệt huyết, thái độ sẵn sàng đón nhận thử thách và thích ứng với sự biến đổi của thị trường bất định, khôn lường

Giao tiếp tiếng Anh Khá và tiếng Việt tốt

Chịu được áp lực cao trong công việc

Quyền Lợi

Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc (01 tháng). Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được Công ty đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Mức lương: từ 8.000.000đ đến 10.000.000 VND + Doanh số (%)

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

Được nghỉ 04 ngày/tháng và các ngày lễ theo quy định.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Thời gian làm việc: full-time 8h (T2-T7)

Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển

