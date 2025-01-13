Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 26 Đường Số 24B, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tư vấn kĩ thuật, cố vấn chuyên môn cho quản lý và hỗ trợ kiến thức solar cho team
- Chăm sóc khách hàng, tư vấn, đàm phán, chốt sales
- Khảo sát Site, tổng hợp thông tin dự án, phân tích đánh giá tính khả thi của dự án, đưa ra kế hoạch phát triển dự án hiệu quả
- Tìm kiếm khách hàng, bên cạnh nguồn dữ liệu công ty cung cấp
- Hỗ trợ và phối hợp với các thành viên trong bộ phận để đạt được hiệu quả kinh doanh.
- Tham gia khảo sát báo giá cho khách hàng.
- Đàm phán trực tiếp với các chủ đầu tư.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales kĩ thuật
- Có kinh nghiệm tư vấn, khảo sát site, có kiến thức kĩ thuật cơ bản về solar
- Tiếng hoa lưu loát 4 kỹ năng
- Có ngoại hình là lợi thế
- Ưu tiên ứng cử viên NAM

Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 15 – 20tr + thưởng theo doanh thu
- Chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Thưởng lương tháng 13 hằng năm theo qui định.
- Thưởng theo kết qủa công việc, dự án.
- Đào tạo , tăng lương, chế độ nghỉ phép năm theo qui định pháp luật.
- Du lịch hàng năm.
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh: 26 Đường 24B, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp.HCM
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: Giờ làm việc : 8h30 – 18h từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM

CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

