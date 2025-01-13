Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 26 Đường Số 24B, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn kĩ thuật, cố vấn chuyên môn cho quản lý và hỗ trợ kiến thức solar cho team

- Chăm sóc khách hàng, tư vấn, đàm phán, chốt sales

- Khảo sát Site, tổng hợp thông tin dự án, phân tích đánh giá tính khả thi của dự án, đưa ra kế hoạch phát triển dự án hiệu quả

- Tìm kiếm khách hàng, bên cạnh nguồn dữ liệu công ty cung cấp

- Hỗ trợ và phối hợp với các thành viên trong bộ phận để đạt được hiệu quả kinh doanh.

- Tham gia khảo sát báo giá cho khách hàng.

- Đàm phán trực tiếp với các chủ đầu tư.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales kĩ thuật

- Có kinh nghiệm tư vấn, khảo sát site, có kiến thức kĩ thuật cơ bản về solar

- Tiếng hoa lưu loát 4 kỹ năng

- Có ngoại hình là lợi thế

- Ưu tiên ứng cử viên NAM

Được Hưởng Những Gì

- Lương : 15 – 20tr + thưởng theo doanh thu

- Chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Thưởng lương tháng 13 hằng năm theo qui định.

- Thưởng theo kết qủa công việc, dự án.

- Đào tạo , tăng lương, chế độ nghỉ phép năm theo qui định pháp luật.

- Du lịch hàng năm.

Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh: 26 Đường 24B, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp.HCM

Thời gian làm việc: Giờ làm việc : 8h30 – 18h từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM

