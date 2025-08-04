Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 44 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, Bắc Ninh, Việt Nam, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, giám sát và triển khai các hoạt động hàng ngày của công ty;
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, công tác và các cuộc hẹn của Giám đốc;
Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, biên bản cuộc họp và hỗ trợ thuyết trình khi cần;
Phiên dịch, dịch thuật tài liệu từ tiếng Trung – tiếng Việt và ngược lại trong các buổi họp hoặc văn bản hành chính;
Là cầu nối liên lạc giữa Giám đốc và các phòng ban, khách hàng, đối tác trong và ngoài nước;
Thực hiện các công việc hành chính hoặc các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành nhân sự, ngôn ngữ Trung Quốc,...
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng (HSK5 trở lên)
Kỹ năng tổ chức, tổng hợp, báo cáo và giao tiếp tốt;
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, PowerPoint;
Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, chủ động và bảo mật thông tin tốt;
Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô.

Tại CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị phục vụ công việc (máy tính, điện thoại,....)
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc, đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.
Hưởng các khoản phụ cấp: ăn trưa, chức vụ, chuyên cần, và các khoản hỗ trợ khác theo quy định nội bộ.
Xét tăng lương, thăng cấp sau 6 tháng nếu có thành tích tốt.
Chính sách đào tạo rõ ràng, hệ thống bài bản: từ đào tạo hội nhập, chuyên môn nghiệp vụ đến kỹ năng quản lý, phù hợp với từng cấp độ phát triển của nhân sự.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, khuyến khích sự trao đổi, hợp tác và phát triển cá nhân.
Hỗ trợ chi phí trà chiều định kỳ vào mỗi thứ Tư hàng tuần (80.000 VNĐ/người/tuần)
Thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ như: team building, company trip, sự kiện văn hóa doanh nghiệp….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 201, tầng 2, Toà nhà điều hành Khu công nghiệp An Dương, Phường Tân Tiến, Quận An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

