Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam)
- Hà Nội: Lô P1, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
(Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, đặc biệt có kinh nghiệm làm các dự án lắp đặt hệ thống xử lý nước, nước thải công nghiệp)
1. Supervise electrical installation work for Waste water treatment plant and water treatment plant.
Giám sát công việc lắp đặt hệ thống điện cho các dự án xử lý nước và nước thải công nghiệp.
2. Electrical system (power and control) design.
Thiết kế hệ thống điện (bao gồm điện động lực và điều khiển).
3. Make shop drawings for site installation.
Thực hiện bản vẽ thi công cho việc lắp đặt tại công trường.
4. Maintenance work for Waste water treatment plant and water treatment plant.
Thực hiện công việc bảo trì cho hệ thống xử lý nước và nước thải công nghiệp.
5. Working under high pressure. Overtime if required.
Làm việc dưới áp lực cao. Có thể làm thêm giờ nếu được yêu cầu.
6. This position is Permanent employment. (Hợp đồng dài hạn)
Vị trí này là công việc toàn thời gian, hợp đồng dài hạn.
****Other conditions – Các điều kiện khác:
• Working location: Plot P1, Thang Long Industrial Park I, Dong Anh, Hanoi | Địa điểm làm việc: Lô P1, Khu công nghiệp Thăng Long I, Đông Anh, Hà Nội.
• Company provide transportation means from Hanoi to company and site | Công ty có xe đưa đón từ Hà Nội đến công ty và đi công trường.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
