Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phòng 2.8A, Tầng 2, Tòa nhà Etown 1, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường

Lập báo giá, hợp đồng mua bán và theo dõi đơn đặt hàng

Chuẩn bị hồ sơ ủy quyền thầu/ dự thầu/ chào giá cạnh tranh

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh

Thực hiện kế hoạch marketing và đặt hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng (chủ yếu làm việc với bệnh viện)

Chuẩn bị tài liệu kinh doanh (dịch tài liệu liên quan và thực hiện hợp đồng, báo giá)

Theo dõi và thu nợ

Lập báo cáo cho Ban giám đốc về tình hình và chiến lược kinh doanh

Nghiên cứu sản phẩm (máy X-Quang)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, 2-5 năm kinh nghiệm về thiết bị y tế là một lợi thế (đặc biệt máy X-Quang)

Có sức khỏe tốt phục vụ cho việc đi công tác.

Kĩ năng giao tiếp tốt. (Tiếng Anh và tiếng Việt)

Kỹ năng Sales và Marketing tốt

Kỹ năng máy tính: Window, Word, Excel, Power point.

Tại Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm

Thời gian: từ 08:00 AM đến 05:00 PM, Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật.

14 ngày phép / năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.

Thường xuyên được đào tạo sản phẩm online từ Nhật/ Singapore.

Môi trường làm việc ổn định, lâu dài và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam

