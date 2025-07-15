Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN ĐỨC HẢI HÒA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

• Đọc hồ sơ thiết kế, Bóc tách khối lượng, lập dự toán, lập tổng mức đầu tư dự án, khái toán, dự trù chi phí.

• Thẩm tra dự toán, kiểm soát dự toán trong do các nhà thầu tư vấn thiết kế lập.

• Lập BOQ, hồ sơ yêu cầu chào thầu, chào giá cạnh tranh. Phân tích đánh giá năng lực nhà thầu, hồ sơ dự thầu. Báo cáo đề xuất lựa chọn nhà thầu.

• Chủ động phối hợp các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.

• Soạn thảo hợp đồng, đàm phán các điều khoản với các nhà thầu.

• Kiểm tra bản vẽ hoàn công, biện pháp thi công, hồ sơ khối lượng các hạng mục, công trình do nhà thầu lập

• Lập danh mục kiểm soát, Kiểm tra hồ sơ chất lượng, hồ sơ pháp lý liên quan đến gói thầu

• Lập kế hoạch thự hiện dự án, tiến độ thi công công trình.

• Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc cấp có thẩm quyền.

• Lập danh mục quán lý thanh toán, quản lý hợp đồng với các nhà thầu, đối tác.

• Có khả năng sắp xếp khoa học và quản lý toàn bộ hệ thống hồ sơ giấy từ dự án, bản vẽ của Công ty