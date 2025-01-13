Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc

Tư vấn khách hàng về thiết kế kết cấu, sử dụng nguyên liệu, an toàn và các khía cạnh chức năng của các giải pháp trưng bày.

Chủ động theo dõi tiến độ của nhà cung cấp và kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất.

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và nhà cung cấp nhằm thúc đẩy sự hợp tác và thống nhất trong các dự án sắp tới.

Cung cấp các khuyến nghị chuyên môn về thông số in ấn và trưng bày để tối ưu hóa chi phí, chất lượng và thời gian hoàn thành.

Đảm bảo cập nhật chính xác và kịp thời thông tin trên hệ thống IWW để hỗ trợ xử lý đơn hàng và thanh toán một cách liền mạch.

Hướng dẫn và đào tạo các nhân viên sản xuất nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ.

Yêu Cầu Công Việc

3–5 năm kinh nghiệm trong quản lý sản xuất in ấn/POS, ưu tiên trong môi trường FMCG.

Có kinh nghiệm quản lý dự án và làm việc với nhà cung cấp.

Hiểu biết về mô hình kinh doanh bền vững và kinh tế tuần hoàn là một lợi thế.

Thành thạo trong việc sử dụng công nghệ và các công cụ số trong vận hành hàng ngày.

Chế độ đãi ngộ tại CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI

Mức lương hấp dẫn: 30.000.000 - 40.000.000 VND

Chế độ đãi ngộ cho nhân viên và gia đình

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện

