Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

• Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phân tích đầu tư, cấu trúc giao dịch và thực hiện các cấu trúc giao dịch theo đề xuất.

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phân tích đầu tư, cấu trúc giao dịch và thực hiện các cấu trúc giao dịch theo đề xuất.

• Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phân tích báo cáo tài chính, rà soát, kiểm soát số liện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, và các nghiệp vụ khác phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phân tích báo cáo tài chính, rà soát, kiểm soát số liện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, và các nghiệp vụ khác phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

- Lập kế hoạch và kiểm soát tài chính:

 Xây dựng và giám sát các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn của các công ty.

 Đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tài chính.

 Theo dõi và phân tích dòng tiền thu giúp cảnh báo đánh giá được tình hình tài chính, kiểm soát được các rủi ro trong hoạt động tài chính của công ty, giám sát thu hồi công nợ theo đúng kế hoạch.

 Theo dõi, đánh giá, giám sát và thực hiện thu hồi công nợ phải thu, phải trả, và các công nợ khác của các công ty.

- Dự toán và lập ngân sách:

 Phối hợp với các bộ phận/ khối phòng thực hiện lập kế hoạch dòng tiền, điều phối sử dụng dòng tiền hiệu quả, đảm bảo tối ưu hoạt động đầu tư và tài chính

 Đánh giá hiệu quả của phương án tài chính và/hoặc đầu tư

Báo cáo tài chính và tư vấn: