Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hải Nam - Okinawa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 27 Triệu

- Xây dựng các chiến lược và chiến thuật phát triển thương hiệu, phát triển doanh số cho bộ sản phẩm bán lẻ Nội Địa, dựa trên cơ sở chiến lược marketing và định hướng chiến lược kinh doanh của công ty.

- Đi công tác, nghiên cứu và mở rộng thị trường các tỉnh, thành phố, xây dựng mối quan hệ khách hàng để phát triển doanh số.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự kênh Horeca và hỗ trợ bộ phận bán hàng, đảm bảo các mục tiêu về Doanh Số, Thị Phần, Độ Phủ, Hiện Diện & Hình Ảnh Sản Phẩm vượt trội.

- Kết hợp lực lượng bán hàng để nắm rõ các hoạt động đối thủ, thông tin phản hồi thị trường để có đề xuất hoạt động ứng phó và điều chỉnh kế hoạch Marketing, chiến lược nhãn hiệu phù hợp cho từng kênh bán hàng.

- Kiểm soát hoạt động & chi phí truyền thông quảng cáo hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm về kết quả doanh số theo kế hoạch và mục tiêu đề ra.

- Phối hợp với các Bộ phận để đảm bảo tồn kho, hàng hóa, theo dõi lịch giao hàng cho Kênh Horeca.

- Báo cáo lại các cấp giám đốc về tình hình bán hàng, kết quả kinh doanh, đội ngũ nhân sự, hệ thống.