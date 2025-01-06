Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nova Global Visa - Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nova Global Visa - Vietnam
- Hồ Chí Minh:
- 1 Đường Số 81, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng du học, định cư, mua bất động sản nước ngoài thông qua việc xây dựng các kênh cộng tác viên, các mối quan hệ cá nhân, từ nguồn lead marketing của công ty (Nguồn lead từ website, Fan page Facebook, Zalo, Youtube..)
- Xây dựng thiết lập hệ thống kênh cộng tác viên.
- Hướng dẫn, tư vấn khách hàng thông tin về quy trình thực hiện, các khoản chi phí, hồ sơ cần chuẩn bị và thu thập hồ sơ của khách hàng.
- Duy trì chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng
Yêu cầu công việc
- Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành dịch vụ, ưu tiên cho người đã kinh nghiệm trong dịch vụ du học định cư.
- Có đam mê về lĩnh vực bán hàng và có khả năng tư vấn thuyết phục khách hàng.
- Năng động, thân thiện, chịu khó, có tinh thần học hỏi.
- Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Quyền lợi
- Lương thỏa thuận, hoa hồng không giới hạn.
- Team building, nghỉ mát hàng năm, đi công tác/du lịch nước ngoài.
- Xét tăng lương, thăng tiến dựa trên năng lực.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn hoá thân thiện; được tạo điều kiện học hỏi nhằm nâng cao khả năng chuyên môn.
Ngành nghề: Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nova Global Visa - Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
