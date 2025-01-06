Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng Btech Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

BỘ PHẬN: KINH DOANH

BÁO CÁO ĐẾN: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

I. Mục đích chính của công việc

- Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng. Kinh doanh được sản phẩm và quảng bá truyền

thông rộng rãi sản phẩm của Công ty đến khách hàng.

II. Trách nhiệm

- Lên kế hoạch kinh doanh sản phẩm.

- Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng mua bán sản phẩm.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký kết hợp đồng mua bán.

- Duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ, kết nối với khách hàng mới và tạo ra những

nhóm khách hàng thân thiết cho Công ty.

- Nắm rõ quy trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Làm các báo cáo theo định kỳ yêu cầu của cấp trên.

- Làm việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận và của Ban Giám Đốc.

III. Quyền hạn

- Được quyền quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân

công phụ trách/ ủy quyền.

- Có quyền yêu cầu các bộ phận cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc

có liên quan đến hoạt động của Kinh doanh/ chỉ đạo của Ban giám đốc.

- Sử dụng các thiết bị được giao để hoàn thành công việc.

Yêu cầu về năng lực và các yêu cầu khác

Giới tính, độ tuổi: Nam/ Nữ

Kiến thức, trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện tử, Môi trường, Hóa học …

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm 03 năm trở lên, ưu tiên ứng viên làm kinh doanh trong ngànhcomposite, hoá chất, máy móc thiết bị môi trường

Ưu tiên giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc.

Trung thực, cầu tiến, nhiệt tình trong công việc.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh