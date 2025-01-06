Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Pamper Me làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Pamper Me
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công Ty TNHH Pamper Me

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Pamper Me

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
2. Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
3. Hỗ trợ đội ngũ bán hàng
4. Báo cáo và theo dõi kết quả kinh doanh
5. Đảm bảo chỉ tiêu doanh thu cá nhân
6. Hỗ trợ hoạt động marketing
7. Các công việc khác theo sự chỉ đạo, phân công của Quản lý trực tiếp, Ban lãnh đạo công ty liên quan đến việc phát triển mục tiêu từng thời kỳ của công ty.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực bán hàng, có đam mê và mong muốn học hỏi về ngành kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và chăm sóc sức khỏe trẻ em.
2. Kỹ năng giao tiếp
3. Kỹ năng học hỏi nhanh
4. Kỹ năng làm việc nhóm
5. Năng động và nhiệt huyết.
6. Có tinh thần học hỏi và cải tiến.
7.Chịu được áp lực công việc và có khả năng làm việc dưới môi trường thay đổi nhanh.

Tại Công Ty TNHH Pamper Me Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng: 6.000.000đ + thường HH + thưởng KPI (từ 3.000.000 - 5.000.000 tùy năng lực)
2. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước.
3. Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và giá trị của bản thân.
4. Môi trường làm việc cởi mở, hỗ trợ nhau và cầu tiến.
5. Có phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Pamper Me

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Pamper Me

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 311K22, Đường số 7, P.An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

