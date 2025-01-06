Tuyển Nhân viên kinh doanh Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, P2, Tân Bình - toà nhà Ba Đình Office, số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng - tòa nhà SHB, Số 16 - 18 Đại lộ Hòa Bình, Ninh Kiều - Vĩnh Trung Plaza, 255 - 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phụ trách các công việc: Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, chốt sales các sản phẩm về Phần mềm quản lý bán hàng GoSell; GoFnB và Giải pháp xuất khẩu hàng hoá GoExport. Ứng viên được chọn team và chọn 1 lĩnh vực để khai thác khách hàng tiềm năng và chốt sales.

Đề xuất các gói giải pháp phù hợp với hiện trạng của khách hàng trong quá trình tư vấn

Thương thảo, đàm phán và chốt deal ký kết hợp đồng với khách hàng.

Ứng viên được đào tạo chi tiết về sản phẩm, hướng dẫn và hỗ trợ để đạt hiệu quả công việc tốt nhất.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh, telesale, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng...

Ứng viên nhiệt tình, không ngại khó, ham học hỏi, hết mình vì công việc.

Có Laptop cá nhân để làm việc

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, tư vấn/chốt đơn

Tại Mediastep Software Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7.000.000 - 10.000.000 + hoa hồng + thưởng

