Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 01 Xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc quản lý và triển khai phương án kinh doanh của công ty.

- Hỗ trợ lập báo giá, hợp đồng, theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng công việc tốt và đúng tiến độ.

- Hỗ trợ chuẩn bị và kiểm tra các chứng từ xuất - nhập khẩu, bao gồm hợp đồng, hóa đơn, phiếu xuất kho, vận đơn, tờ khai hải quan.

- Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, hải quan, và các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu.

- Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến vận chuyển, giao nhận hàng hóa quốc tế.

- Quản lý lịch làm việc, sắp xếp các cuộc họp, chuyến công tác cho Giám đốc.

- Soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, thư từ, biên bản cuộc họp theo yêu cầu của Giám đốc.

- Tiếp nhận và chuyển tiếp các cuộc gọi, email, thư từ liên quan đến Giám đốc.

- Giám sát và báo cáo tiến độ công việc của các bộ phận khác theo yêu cầu của Giám đốc.

- Các công việc khác do Giám đốc yêu cầu.

- Lập báo cáo công việc định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.

- Hỗ trợ các công việc hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu.

- Thời gian làm việc : Thứ 2 – Thứ 7, Sáng 7h30-11h45, Chiều 13h15-17h30

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại ngữ, Xuất nhập khẩu hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở các vị trí trợ lý kinh doanh, nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, thư ký giám đốc hoặc các công việc văn phòng tương tự.

- Thành thạo tiếng Anh (ưu tiên), sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office).

- Am hiểu về quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu, có kiến thức về chứng từ thương mại quốc tế

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và quản lý công việc tốt.

- Khả năng làm việc dưới áp lực, xử lý tình huống nhanh chóng và linh hoạt, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 đến 15 triệu đồng (Có thể thoả thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, học hỏi và thăng tiến trong công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Phụ cấp ăn trưa, đi lại (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

